Plaats voor 83 miljoen kilo chocolade: het grootste chocolademagazijn ter wereld komt in óns land, en gelukkig hebben ze er geen rekkenvullers voor nodig

Lokeren -

De Sint is in het land. En zonder twijfel brengt die niet alleen speelgoed, maar ook massa’s chocolade. Intussen bouwt Barry Callebaut hier in ons land naarstig aan het grootste chocolademagazijn ter wereld. Langs de E17 in Lokeren staat een gigantisch maar ook bizar uitziend bouwsel van 41 meter hoog, dat nu al maanden in de stellingen lijkt te staan.