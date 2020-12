“Na het werk sloop Martine Tanghe – kap over het hoofd, sjaal voor het gezicht – naar haar stamcafé: nooit zou ze zich nog onbekommerd op straat begeven”

Bijna de hele afgelopen week was ­Martine er niet, in de helverlichte studio van Het journaal. Volgende week komt ze ook niet. Eigenlijk zal ze er helemaal nooit meer zijn, want ze is met pensioen gegaan en dat is zo jammer. Het is niet duidelijk of ze liever had voortgedaan, uit geen enkel van de vele artikels over haar afscheid kom je dat te weten, ook al ­omdat ze zelf traditiegetrouw geen enkel interview heeft toegestaan.