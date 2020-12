LIVESTREAM. Bekijk hier de vierde uitzending van Li(e)ve Sint, de interactieve online show van Sinterklaas

Ondanks de coronamaatregelen wil Sinterklaas ook dit jaar zijn verblijf in ons land uitgebreid vieren. Daarom besloot hij in de Stad van de Sint een ‘streamboot’ te bouwen, een grote en professionele televisiestudio. Van daaruit zal hij vier weken lang Li(e)ve Sint presenteren: een interactieve show waarbij iedereen kan deelnemen aan een quiz of tekeningen kan bezorgen aan Sinterklaas. Bekijk hier de vierde en laatste uitzending vanaf 15 uur, met als speciale gast Jelle Cleymans!