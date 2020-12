Het was oorspronkelijk bedoeld als behangpapier, maar nu gaan miljoenen exemplaren ervan dagelijks de wereld rond in pakketjes: de noppenfolie

Als behangpapier. Daarvoor was bubbeltjesplastic aanvankelijk bedacht, in 1957. Maar het sloeg niet aan. Dus stopten bedenkers Alfred Fielding en Marc Chavannes hun uitvinding in de koelkast. Tot een paar jaar later IBM zijn eerste computer maakte, en op zoek ging naar een manier om die veilig verpakt bij de klanten te krijgen. Leve de bubbel.