Professor America: Bart Kerremans over de stand van zaken van het land, zijn autoritaire vader en Kristel van K3

De speeltijd is voorbij. Donald Trump heeft zich een maand mogen vastklampen aan de macht, heeft rechtszaken aangespannen en ze allemaal verloren. Joe Biden heeft zijn teen in het water kunnen steken en zijn pionnen kunnen uitzetten. Maar nu is het voor echt. Dinsdag is Safe Harbor, dan leggen de Amerikaanse staten het verkiezings­resultaat officieel vast. Tijd voor Professor America Bart Kerremans om zijn licht te laten schijnen over waar het nu naartoe moet met de – nog altijd – Verscheurde Staten van Amerika.