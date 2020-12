Angelina (102) overleefde de spaanse griep, kanker én verslaat twee keer het coronavirus

Angelina Friedman is duidelijk een vechter. Want de 102-jarige vrouw is voor de tweede keer genezen van het coronavirus. “Mijn moeder heeft de wil om in leven te blijven zoals ik nog nooit eerder heb gezien”, zegt haar dochter Joanne Merola aan NBC.

Als baby maakte ze de vorige grieppandemie al mee, de spaanse griep van 1918. Ze overleefde kanker, inwendige bloedingen en sepsis. En in maart werd ze ook nog eens getroffen door het coronavirus. Maar de 102 jaar oude vrouw is duidelijk een vechter. Want niet één maar twee keer kon ze genezen.

De eerste keer dat Friedman de diagnose Covid-19 kreeg kwam als een shock want de 102-jarige dame zag er allesbehalve ziek uit. “Ze was de eerste keer nooit echt symptomatisch. Het ergste symptoom dat ze had was koorts die misschien 10 dagen duurde”, zei haar dochter Joanne Merola donderdag tijdens een telefonisch interview aan NBC. Friedman bleef een week in het ziekenhuis en in april testte ze negatief.

Maar in oktober kreeg ze opnieuw te horen dat ze besmet was met Covid-19. En deze keer was Friedman wel erg ziek. “Ze moest hoesten, ze was lusteloos en ze had koorts”, zegt haar dochter. Friedman werd in quarantaine geplaatst en behandeld. En vorige maand testte ze twee keer negatief. Volgens Merola is haar moeder gelukkig en gezond en zou ze tijdens hun laatste telefoontje bijna 30 minuten lang gesproken hebben over één van Friedmans favoriete activiteiten: haken. Merola hoopt nu dat het bijzondere verhaal van haar moeder mensen hoop geeft in deze sombere en vreemde tijden.

Spaanse griep, miskramen en kanker

Want het verhaal van Angelina Friedman is echt wel bijzonder. Ze werd geboren in oktober 1918, tijdens de spaanse grieppandemie, op een passagiersschip dat immigranten van Italië naar New York bracht. Friedmans moeder stierf helaas tijdens de bevalling. Haar twee zussen hielpen hun pasgeboren zus te overleven totdat ze herenigd werden met hun vader in Brooklyn.

Later kreeg Angelina kanker, tegelijkertijd streed haar man ook tegen de ziekte. Hij overleefde het niet. Angelina raakte wel van de ziekte af en overleefde daarnaast ook nog heel wat andere bedreigingen: miskramen, interne bloedingen en een bloedvergiftiging.

Intussen is Friedman bijna doof en is ze het grootste deel van haar gezichtsvermogen verloren. En van de in totaal 11 kinderen is zij de enige overlevende. “Mijn moeder heeft zoveel meegemaakt in haar leven”, zegt Merola. En ze geeft ook wat advies mee: “Je kunt het gewoon niet opgeven. Je moet vechten. Mijn moeder heeft duidelijk de wil om in leven te blijven, en dat zoals ik het nog nooit eerder heb gezien.”