Koppel krijgt cel- en werkstraf na hamburgergevecht tijdens opendeurdag op school: “Hun dochter werd gepest”

Het incident gebeurde in de Vrije School Haverlo in Assebroek. Foto: google

Brugge / Sint-Laureins / Lievegem - Een koppel uit Waarschoot is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een vechtpartij tijdens een opendeurdag op de school van hun dochter.

Op 3 juni 2018 waren M.G. (52) en zijn vrouw S.V. (52) aanwezig op een opendeurdag in de Vrije School Haverlo, de school voor buitengewoon onderwijs in Assebroek (Brugge). Het koppel uit Waarschoot had pas een hamburger besteld en stond samen met hun zeventienjarige dochter, die schoolliep in Haverlo, ook nog aan te schuiven voor een pak frieten.

Toen vier leerlingen toelating kregen om de wachtrij voorbij te steken, gooide S.V. haar hamburger naar de leerkracht in de frituur. Ook haar man en dochter moeiden zich, waarna het tot duw- en trekwerk kwam met drie leerkrachten. Uiteindelijk kwam de politie de gemoederen bedaren.

Naast het incident op school stond M.G. ook terecht voor een incident in Sint-Laureins. Daar raakte hij op 27 augustus 2018 slaags met de politie toen hij tussenbeide wilde komen in een conflict tussen zijn zoon en een andere man. M.G. stapte met een honkbalknuppel op de politie af en zei dat “hij het wel ging regelen”. De politie moest M.G. tot drie keer toe met pepperspray bewerken alvorens hij zijn knuppel wou neerleggen.

Pesterijen

De procureur vroeg voor M.G. en S.V. respectievelijk vijftien en acht maanden effectieve celstraf, maar de rechter hield het vrijdag op tachtig uur werkstraf en vier maanden celstraf met uitstel. Volgens hun advocate voelde het koppel zich geviseerd door de school. “Hun dochter werd er gepest door de leerlingen én de leerkrachten”, pleitte ze. “Er was inderdaad wat wederzijds duw- en trekwerk, maar slagen hebben zij niet gegeven.”

Drie leerkrachten die betrokken raakten bij de feiten in Haverlo kregen elk een symbolische euro schadevergoeding toegekend. De school vroeg 1.000 euro wegens reputatieschade, maar die claim werd afgewezen. Voor de feiten in Sint-Laureins kregen drie agenten in totaal bijna 1.000 euro schadevergoeding toegekend.