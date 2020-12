Erika Vlieghe: “Niet correct om te zeggen dat ziekenhuizen woon-zorgcentra in steek lieten”

“Het is niet correct om te zeggen dat de ziekenhuizen de woon-zorgcentra in de steek hebben gelaten.” Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe vrijdag verklaard in de bijzondere Kamercommissie bevoegd voor het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie in ons land.

Er zijn volgens de professor geen instructies geweest om transfers van woon-zorgcentra naar ziekenhuizen te weigeren. Bewoners van wzc zijn dus niet op grote schaal geweigerd in ziekenhuizen, stelt ze.

Het is raadzaam om een gesprek te hebben met de patiënt. Het is belangrijk om vragen te stellen over bijvoorbeeld intubatie of het levenseinde. Vlieghe wijst erop dat in bijvoorbeeld Scandinavische landen de gesprekken met de patiënten en naasten daarover veel explicieter zijn.

Achteraf bekeken, hadden woon-zorgcentra meer steun moeten krijgen, erkent de infectiologe. “We moeten streven naar meer samenwerking, ook al is dat al spontaan gebeurd. Toen ziekenhuizen merkten dat het nabijgelegen verpleeghuis problemen rond materiaal of personeel had, boden ze hulp aan”, besluit Vlieghe.

LEES OOK. Erika Vlieghe kritisch over beleid tijdens eerste golf: “Vaak gevoel dat volksgezondheid te weinig werd verdedigd”