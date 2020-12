Koning Filip verliest zijn “kleine baas” en zijn “oren en ogen in Vlaanderen” aan Bpost

De Nederlandstalige woordvoerder van koning Filip vertrekt op het koninklijk paleis. Rafike Yilmaz (39) was erbij vanaf de troonsbestijging in 2013 en poetste mee de communicatie en het imago van de eens zo bekritiseerde Filip op. Ze leerde hem Tomorrowland kennen, deed hem houten planken doormidden slaan en bracht hem in contact met Philippe Geubels. Yilmaz gaat nu de reputatie van Bpost onder handen nemen.