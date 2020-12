Amerikaanse werkloosheid daalt sterker dan verwacht

Ondanks stijgende coronacijfers en nieuwe contactbeperkingen in grote delen van het land is de Amerikaanse werkloosheid in november sterker dan verwacht gedaald. De werkloosheidsgraad zakte van 6,9 procent de maand voordien tot 6,7 procent, zegt het Amerikaanse ministerie van Werk vrijdag. Analisten hadden gerekend op een daling tot 6,8 procent. Het aantal nieuwe banen viel met 245.000 stuks dan weer lager uit dan verwacht.