Aantal tarieven De Lijn stijgen vanaf februari

Vanaf februari 2021 verhoogt de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn de tarieven van het m-ticket, de tienrittenkaart m-card en de Omnipas, het abonnement voor reizigers van 25 tot 64 jaar. Het nieuwe tariefbeleid moet in januari wel nog goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. Dat zegt De Lijn-woordvoerster Astrid Hulhoven.

Het m-ticket, dat je koopt via de app of de website van De Lijn, verhoogt van 1,80 naar 2 euro, een stijging van 11 procent. De tienrittenkaart m-card zal niet langer 15 maar 16 euro kosten. Dat is een stijging met 6,5 procent.

Ook de Omnipas, het bus- en tramabonnement voor reizigers van 25 tot 64 jaar, wordt iets duurder. Voor drie maanden betaal je vanaf februari 132 euro in plaats van 128 euro en voor twaalf maanden gaat het tarief naar 339 euro in plaats van 329 euro, telkens een verhoging met 3 procent.

De Vlaamse regering heeft het besluit over het tariefbeleid principieel goedgekeurd, maar er wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State. In januari kan het besluit definitief goedgekeurd worden.