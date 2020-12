“U bent zelf een beleidsmaker en u respecteert niet eens de regels”: RTBF-journalist maakt zich kwaad op Pascal Smet tijdens bijeenkomst in kleine ruimte

In een kleine ruimte met vijftien journalisten, fotografen en cameramannen maakte de Brusselse Staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet (one.brussels-SP.A) bekend dat de speculoos een plek krijgt in de inventaris van immaterieel erfgoed. “Ongehoord in tijden van een pandemie”, vond RTBF-journalist Éric Boever die vervolgens serieus uithaalde naar Smet.

Op vrijdagochtend maakte Pascal Smet het heuglijke nieuws bekend: speculoos wordt immaterieel erfgoed. Maar dat nieuws werd al snel ingehaald door de gezondheidscrisis. Want in een video die op sociale media circuleert is te zien hoe RTBF-journalist Éric Boever serieus uithaalt naar Smet omdat hij het schandalig vindt dat er zoveel mensen in een kleine ruimte worden gepropt en dat terwijl ons land nog steeds volop aan het vechten is tegen het coronavirus.

“Het is niet veilig, excuseer me. Maar als ik me niet kwaad maak, dan merkt u het zelf niet eens op. U bent een beleidsmaker en u respecteert de regels niet eens die jullie zelf opmaken. De mensen mogen niet met meer dan vier mensen samenkomen voor Kerstmis maar wij zitten hier met vijftien man in dezelfde kleine ruimte. Welke boodschap probeert u dan te geven”, schreeuwde de journalist.

Smet antwoordde zelf dat het slechts ging over een kleine demonstratie van enkele minuten waarbij iedereen een masker droeg, maar hij gaf de journalist wel gelijk om hem hierover aan te spreken.