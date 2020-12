Minstens zeventig procent van de bevolking moet gevaccineerd raken tegen het coronavirus. Een verplichting lijkt misschien de kortste weg daarnaartoe, maar is momenteel niet aan de orde. “Dat doen we ook niet met andere vaccins.”

Kent u voor de vuist weg iets wat tegelijk plezant is én verplicht is door de overheid? Zodra iets moet, zeker als het is opgelegd door de staat, ontstaat bij velen al snel de neiging om daartegen in ...