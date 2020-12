Brussels Parlement keurt unaniem resolutie goed tegen executie van VUB-professor Djalali

Het Brussels Parlement heeft vrijdag unaniem een resolutie goedgekeurd die er bij de regering op aandringt om mee druk uit te oefenen om de executie te voorkomen en de vrijlating te vragen van Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali, gastdocent aan de VUB. De Kamer keurde donderdag een gelijkaardige resolutie goed.

In de resolutie vraagt het parlement de regering om samen met de Zweedse regering bij Iran al het mogelijke te doen om de executie van dr. Djalali niet te laten doorgaan, maar hem gratie te verlenen en onvoorwaardelijk vrij te laten. Daarnaast vraagt het parlement de regering om zich aan te sluiten bij diplomatieke initiatieven om de fundamentele rechten van Djalali te vrijwaren.

Samenwerking

“Professor Djalali wordt onterecht vastgehouden en zijn leven is meer dan ooit ernstig bedreigd. Naast de belangrijke schrijfactie van Amnesty International aan de Iraanse ambassadeur is het van levensbelang dat net als andere overheden ook de Brusselse regering en het parlement een duidelijk signaal geven. Zeker aangezien dr. Djalali aan onze VUB verbonden is en een sterke link heeft met Brussel”, stelde Juan Benjumea-Moreno (Groen), hoofdindiener van het voorstel van resolutie.

Het parlement vraagt de regering eveneens om bij alle contacten met de Iraanse overheid het respect voor de mensenrechten op de agenda te zetten en te pleiten voor een onmiddellijk moratorium op de toepassing van de doodstraf en bij uitbreiding de afschaffing ervan. Ook samenwerkingen tussen de gemeenschapsregeringen en de universiteit van Iran ziet het parlement graag opgeschort zolang de veiligheid en de mensenrechten van gastdocenten bij hun terugkeer in Iran niet verzekerd is. Daarmee sluit het parlement zich aan bij de 5 Vlaamse universiteiten die al te kennen gaven alle samenwerking met Iran on hold te zetten.