Waarom de komst van Hein Vanhaezebrouck (g)een goede zaak is voor AA Gent

Hein Vanhaezebrouck (56) is terug van (nooit echt) weggeweest bij AA Gent. Bij elk trainersontslag werd hij de laatste maanden en jaren gelinkt aan de club waar hij zijn grootste successen kende als coach. Sinds vrijdag is de hereniging ook officieel een feit. Maar is die reünie nu eigenlijk wel een goed idee? De argumenten pro en contra op een rijtje.