Het aftellen naar coronavaccin is begonnen, maar er is nog veel dat we niet weten

Het aftellen is begonnen. De eerste coronavaccins zijn bijna daar. Als de Europese autoriteiten groen licht geven, dan mogen we erop vertrouwen dat ze veilig zijn. Maar over de werkzaamheid zullen enkele vragen onbeantwoord blijven.

Zelfs als ik gevaccineerd ben, kan ik nog besmettelijk zijn?

De vaccins van Pfizer en Moderna beschermen ons tegen (ernstige) symptomen, maar wellicht niet 100 procent tegen besmetting met het coronavirus. Dat hebben ze niet onderzocht. Wie besmet kan worden, kan het virus ook doorgeven.

Oei, heeft een vaccin dan wel zin?

Jawel, want het voorkomt dat iemand in het ziekenhuis terechtkomt. Ook zal het virus het moeilijker krijgen om jou en anderen te besmetten. Zie het als een extra verdedigingslinie waar het voorbij moet. Zodra 70 procent van de bevolking gevaccineerd is, heeft het virus nog maar weinig bodem om verder te groeien en zich te verspreiden.

Werkt het vaccin ook bij ouderen?

Het vaccin van Pfizer en BioNTech heeft een doeltreffendheid van 94 procent bij 65-plussers. Het werkt dus even goed bij ouderen als bij jongeren, al moeten we een slag om de arm houden voor 85-plussers. Mogelijk neemt de werkzaamheid dan toch af. Of andere vaccins even goed doen, is afwachten.

En werkt het bij patiënten met chronische aandoeningen?

Hierover hebben de ontwikkelaars nog geen gegevens bekendgemaakt. De vaccins van Pfizer en Moderna werken niet met verzwakt virus, zoals het gelekoortsvaccin. Daardoor zijn ze ook veilig voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

Wanneer gaan we weten welke vaccins bij wie het beste werken?

Al doende zal duidelijk worden bij wie welk vaccin het beste werkt. Ons land zal een registratiesysteem opzetten, zodat een alarmbelletje afgaat mocht je na vaccinatie toch nog ziek worden. Let wel, een ‘slecht’ vaccin is er vooralsnog niet en zou wellicht de concurrentiestrijd niet overleven.

Hoe lang blijft de immuniteit duren?

Het is te vroeg om dat te weten. De studies zijn nog maar enkele maanden bezig. De proefpersonen worden wel langdurig opgevolgd. De ontwikkelaars zullen na een halfjaar en een jaar updates geven.