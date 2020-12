Thierry Baudet wint FVD-referendum met driekwart stemmen

Thierry Baudet heeft het omstreden referendum over zijn positie binnen zijn rechtspopulistische partij gewonnen. Driekwart van de leden van Forum voor Democratie die hebben gestemd, geven aan dat ze hem als partijleider willen, meldt de partij op Twitter. De oppositiepartij stelt dat ruim 80 procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht.

“De afgelopen zes jaar heb ik me met hart en ziek ingezet voor de opbouw en groei van onze partij. Ik voelde het als een missie, een plicht. Om het land te redden”, staat er te lezen in de statement van Baudet op Twitter. “Gesteund door de overweldigende uitslag van deze ledenraadpleging en het enorme mandaat dat FVD-ers mij vandaag hebben gegeven, zal ik daar de komende tijd met volle overtuiging mee doorgaan”, staat er nog.

Eerder trekte Baudet zich terug als lijsttrekker van de partij en stapte hij op als partijvoorzitter nadat er ophef was ontstaan over berichten die verschenen waren over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in Whatsapp-groepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. Daar kwam binnen de partij heel wat kritiek op.

