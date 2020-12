Juventus wacht strafrechtelijk onderzoek na onregelmatigheden bij taaltest Luis Suarez (die uiteindelijk in Spanje bleef)

Directeur voetbalzaken van Juventus Fabio Paratici wacht een strafrechtelijk onderzoek voor de onregelmatigheden die bij het Italiaanse taalexamen van aanvaller Luis Suarez in september zijn ontdekt. Paratici wordt beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen aan officieren van justitie. De regerende kampioen van de Serie A staat garant voor Paratici’s onschuld.

In september was Suarez dichtbij een transfer naar Juventus, en deed de spits een taaltest omdat hij dan op korte termijn een Italiaans paspoort kon aanvragen. Daarvoor kwam hij in aanmerking omdat Suarez’ vrouw Italiaanse roots heeft. De Uruguayaan had kort daarvoor te horen gekregen dat hij niet meer nodig was bij Barcelona, en zou met een EU-paspoort gemakkelijker de overstap naar Juventus kunnen maken. De Italiaanse club zou anders de toegestane quota voor spelers van buiten de EU overschrijden.

De Italiaanse politie concludeerde in september al dat de onderwerpen van het examen waren besproken met Suarez en dat de score al voor de test was toegekend. Vrijdagmiddag werd bekend dat vier ambtenaren van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia voor acht maanden zijn geschorst, wegens schending van het beroepsgeheim met winstoogmerk en verschillende gevallen van schriftvervalsing. Volgens hoofdaanklager Raffaele Cantone heeft ook het management van Juventus “actie ondernomen, zelfs op de hoogste institutionele niveaus, om de toekenning van het Italiaanse staatsburgerschap voor Suarez te versnellen”, en richt het onderzoek zich daarom ook op de club.

Juventus benadrukt in het eerste statement van de club in deze zaak “de juistheid van het werk van Paratici en is zeker dat de onderzoeken zullen helpen zijn standpunt binnen een redelijke tijd te verduidelijken”.

De universiteit in Perugia heeft de beschuldigingen aan het adres van de geschorste medewerkers ontkend. De 33-jarige Suarez stapte uiteindelijk over naar Atletico Madrid. Juventus trok daarna spits Alvaro Morata aan.