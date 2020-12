Metro Berlijn opent nieuw traject onder centrum van stad

De Berlijnse metro heeft vrijdag een nieuw traject in gebruik genomen voor de lijn U5, die van het oosten naar het westen van de stad loopt. De verlengde route is na tien jaar klaar en loopt onder het centrum van de stad naar het Hoofdstation, onder de Bondsdag en de Brandenburger Tor door.

De vernieuwing betekent het einde van het metrostation Französische Strasse, dat bijna honderd jaar oud is. Dat is nu een spookstation waar geen metro’s meer komen.

Het is niet voor het eerst dat dit station buiten gebruik wordt gesteld. Met de bouw van de Berlijnse Muur door de communisten in de DDR raakte het in 1961 als Oost-Berlijnse halte buiten dienst. West-Duitse metro’s maakten nog wel gebruik van het spoor, maar stopten er niet meer. Het station heropende na de val van de Muur in 1990 en de hereniging van Duitsland. Het is nu echter definitief voorbij voor het in 1923 geopende station.

Bondskanselier Angela Merkel heeft het nieuwe traject enthousiast begroet. “Berlijn, een stad die verdeeld was en nu dertig jaar herenigd is, komt weer een stap dichter bij elkaar en veel Berlijners hebben hier lang op gewacht”, aldus Merkel. De verlenging heeft naar schatting 540 miljoen euro gekost.