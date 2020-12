Test Aankoop stelt Basic Fit in gebreke omdat het blijft abonnementskosten aanrekenen

Consumentenorganisatie Test Aankoop roept Basic Fit op het matje. De Nederlandse fitnessketen blijft abonnementsgelden aanrekenen aan haar klanten, hoewel die voor een gesloten deur blijven staan. Test Aankoop stelt Basic Fit daarom in gebreke en roept de keten op om de wet na te leven.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, werden onder meer fitnessclubs gesloten in ons land. Consumenten met een abonnement bij een club zijn sinds 23 oktober dan ook genoodzaakt om thuis aan sport te doen. Toch krijgt Test Aankoop heel wat klachten van mensen die stomverbaasd zijn dat Basic Fit toch abonnementsgeld blijft aanrekenen.

Illegaal

“Ontevreden klanten vertellen ons dat ze contact hebben opgenomen met het bedrijf, dat hen de mogelijkheid biedt om een kleine terugbetaling te doen in mindering op toekomstige maandelijkse termijnen. Dit is gewoon illegaal”, verduidelijkt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. De consumentenorganisatie heeft daarom een ingebrekestelling gestuurd naar de Nederlandse fitnessketen en vraagt om abonnementen en betalingen op te schorten voor de duur van de quarantainemaatregelen. Daarnaast vraagt ze om de sinds 23 oktober ten onrechte ontvangen maandelijkse betalingen volledig terug te betalen.

Ook tijdens de eerste lockdown in maart moest Test Aankoop de fitnessketen al eens op het matje roepen om dezelfde reden. Basic Fit stelde daarna de klanten drie opties voor om de sluiting van de zalen te compenseren. “Ook dit keer hopen we dat Basic Fit zal doen wat het wettelijk gezien hoort te doen en dit duidelijk te communiceren aan de klanten via mail en op de website”, benadrukt Test Aankoop.