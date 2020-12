Voorproefje voor volgend jaar? Elf uur wachten in monsterfile bij ferry door Brexit-hamsteraars

Is het een voorproefje op volgend jaar, wanneer de Brexit een feit is? De Britse bedrijven zetten zich in ieder geval schrap voor de gevolgen van de Brexitonderhandelingen. Ze hamsteren massaal producten. Gevolg: een kilometerslange file van vrachtwagens richting Calais. Met wachttijden tot zelfs 11 uur.