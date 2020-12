ECB wil dividendverbod banken met 6 maanden verlengen

De Europese Centrale Bank (ECB) dringt erop aan om het dividendverbod voor banken met nog eens zes maanden te verlengen. Banken hoopten er juist op om begin volgend jaar weer dividenden te kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Veel Europese banken zagen het afgelopen jaar door het dividendverbod de prijs van hun aandelen afkalven.

De toezichthoudende tak van de ECB wijst op de aanhoudende onzekerheid door de coronacrisis en een noodzaak om genoeg geld in kas te hebben om uit te kunnen lenen als redenen voor een mogelijke verlenging van het verbod. De vraag is, volgens de Ier Ed Sibley die daar zitting in heeft, hoe de ECB dat zou moeten afdwingen. De centrale bank kan zo’n verbod namelijk niet afdwingen.

Extra buffer

De opmerkingen van de toezichthouder komen terwijl de grote Europese banken nog steeds worstelen met de dividendbeperking. Ook is de kans groot dat het Verenigd Koninkrijk het uitkeren van dividend weer toe zal staan. Banken in de Verenigde Staten zijn afgelopen jaar alleen gevraagd om een limiet op dividendbetalingen in te stellen, waardoor die geen last hadden van dalende aandelenkoersen.

De ECB vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Dat geld konden de financiële instellingen beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben om bijvoorbeeld klappen op te vangen van leningen aan bedrijven en consumenten die niet terugbetaald konden worden. Ook de inkoop van eigen aandelen was uit den boze.

In juli herhaalde de centrale bank de oproep met het verzoek om het geld tot het einde van het jaar anders te gebruiken. De ECB had eerder aangegeven in december weer een nieuw besluit te nemen.