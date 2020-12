E40 drie avonden en nachten afgesloten voor plaatsen rijstrooksignalisatie

De E40 in de richting van Gent/Oostende is vanaf maandag 7 december drie opeenvolgende avonden en nachten volledig afgesloten tussen het knooppunt van Groot-Bijgaarden en het op- en afrittencomplex in Ternat. Reden is dat er zes nieuwe portieken met rijstrooksignalisatie worden geplaatst. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

De werken vinden telkens plaats tussen 20 uur en 5 uur. Verkeer over lange afstand van oost naar west krijgt de raad één van de twee omleidingsroutes via Antwerpen te volgen: via de E19, de Antwerpse ring (R1) en de E17, of via de A12, de N16 en de E17.

In het voorjaar van 2021 worden er nog eens drie portieken tussen Groot-Bijgaarden en Ternat geplaatst. Na die werken wordt de rijstrooksignalisatie in werking gesteld. Een exacte datum is nog niet bekend. Bedoeling is op dit deel van de E40, waar verschillende verkeersstromen samenkomen, het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen.

Op termijn komt er ook nog een spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en het op- en afrittencomplex in Affligem.