Wat voert prins Laurent uit? Niemand die het weet

In ruil voor zijn dotatie, moet prins Laurent elk jaar een verslag indienen van zijn activiteiten. Het is de bedoeling dat het parlement dat controleert, maar het verslag van Laurents bezigheden in 2019 is nergens te bespeuren.

Het verplichte verslag van de officiële activiteiten van prins Laurent in 2019 lijkt zoek. N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge wil dat verslag al een hele tijd inkijken om een beter zicht te krijgen op wat de prins vorig jaar allemaal ondernam. Maar de diensten van het parlement konden hem totdusver alleen het activiteitenverslag van koning Albert en prinses Astrid bezorgen. Het Paleis beklemtoonde vrijdag dat het activiteitenverslag wel degelijk is ingediend in april. “Het is aan de diensten van toenmalig premier Sophie Wilmès (MR) bezorgd, zo heeft de adviseur van de prins ons bevestigd”, aldus Rafike Yilmaz, de woordvoerder van het Paleis. Waarom het document – zoals gebruikelijk – niet meteen aan de parlementsleden werd bezorgd, is onduidelijk. Buysrogge vraagt nu dat premier Alexander De Croo (Open VLD) het document dringend opsnort.

Prins Laurent kwam twee jaar geleden al eens fors in aanvaring met N-VA over zijn verplichte activiteitenverslag, nadat Buysrogge had opgemerkt dat het verslag erg onvolledig was. De activiteiten van de prins zijn ook niet altijd onbesproken. In 2018 moest hij een deel van zijn dotatie afstaan na een controversieel bezoek in legeruniform aan de Chinese ambassade.