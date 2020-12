KLM en Delta komen met vluchten met coronatests

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM en de Amerikaanse partner Delta Air Lines gaan vluchten tussen Schiphol en Atlanta uitvoeren waarbij passagiers op corona worden getest. Alleen passagiers met een negatieve coronatest mogen daadwerkelijk mee met hun vlucht. Dat maakten beide maatschappijen vrijdag bekend.

Voor reizigers vanuit Atlanta betekent de uitgebreide testperiode dat ze niet in quarantaine hoeven als ze na aankomst op Schiphol negatief getest worden. Daarvoor moeten ze dan wel vijf dagen voor aankomst in Nederland een negatieve test hebben laten doen en vervolgens in zelfisolatie zijn gegaan. Voor het aan boord gaan in Atlanta moeten ze ook een snelle coronatest ondergaan.

KLM, Delta en Schiphol hebben de test opgezet met steun van de Nederlandse overheid. Hij begint op 15 december en duurt in eerste instantie drie weken. Bij ons kan dat nog niet omdat de Belgische overheid hiermee akkoord moet gaan.

Covid-vrije reizen

Delta startte vorige week al met de “eerste quarantaine- en COVID-vrije reizen naar Europa” op de lijn tussen Atlanta en de Italiaanse hoofdstad Rome. Daarbij moeten reizigers vanuit Atlanta binnen de 72 uur voor vertrek negatief testen en telkens een negatieve sneltest afleggen voor ze het vliegtuig instappen, bij aankomst en weer bij vertrek naar de VS.

Eerder op vrijdag maakte de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia ook bekend dat vanaf 8 december alle passagiers op haar vluchten tussen Rome en New York verplicht getest moeten zijn op het coronavirus. Ofwel moeten ze een negatieve test voorleggen die binnen de 48 uur voor vetrek is afgenomen, ofwel moeten ze een negatieve sneltest afleggen op de luchthaven. Reizigers vanuit de VS moeten ook een bijkomende sneltest doen in Rome om onder de verplichte quarantaine in Italië uit te raken.

Alitalia voert al sinds midden september zogenaamde “COVID-vrije” vluchten uit op de binnenlandse route Rome-Milaan.