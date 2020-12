“We staan aan de vooravond van een enorme bull market (een markt met stijgende koersen, red.) in grondstoffen.” Dat heeft Philippe Gijsels, chief strategy officer van BNP Paribas Fortis vrijdag gezegd bij de voorstelling van de economische vooruitzichten van de Belgische bank.

Volgens Gijsels is er met name in China een grote stijging van de vraag naar grondstoffen, terwijl de vraag ook stijgt als gevolg van de wereldwijde heropleving van de economie na de coronaschok. “Maar het is ook een kwestie van aanbod”, klinkt het. “Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de capaciteit van koper, nikkel, zink en dergelijke.” Als reden wijst hij onder meer naar te lage grondstofprijzen en het steeds moeilijker verkrijgen van bijvoorbeeld milieuvergunningen.

Meer nood aan grondstoffen

Ondertussen evolueren we naar een wereld waarin we bepaalde grondstoffen meer nodig zullen hebben, bijvoorbeeld voor de productie van batterijen, omdat we almaar meer elektriciteit en minder fossiele brandstoffen verbruiken. Maar de investeringen dreigen te laat te komen om de vraag te kunnen volgen, zegt Gijsels. “Als men vandaag beslist om te investeren, zal het makkelijk vijf tot zeven jaar duren voor er bijkomende capaciteit en productie is. Als er bijvoorbeeld een hoge vraag is naar elektrische auto’s, dan zal er vooral wat koper en nikkel betreft ergens niet voldoende aanbod zijn. Het is niet voor niets dat de koperprijs vandaag op het hoogste niveau in 7 à 8 jaar staat.”

Die onderinvestering is er volgens Gijsels ook bij olie. “We gaan nog olie nodig hebben de komende jaren en iemand gaat die moeten produceren. Maar het is zo dat er op dit moment een gigantische onderinvestering geweest is in alles dat olie-infrastructuur is”, zegt hij.

Als de vraag op een bepaald moment weer stijgt en de economie herstelt snel, dan bestaat de mogelijkheid dat het aanbod op korte termijn niet kan volgen. “Een out-of-the-box-voorspelling voor volgend jaar is dat we wel eens een piek in de olieprijzen krijgen, naar 70 à 80 dollar per vat.”