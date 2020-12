Dodelijke botsing tussen wagen en trein in Aat

In het Henegouwse Aat is vrijdagavond een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een auto kwam er in botsing met een trein. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven, zo is vernomen van de brandweer.

De hulpdiensten werden omstreeks 19.30 uur opgeroepen. De botsing vond plaats aan een overweg in Villers-Notre-Dame, in Aat. Om nog onbekende reden heeft de bestuurder de beveiligde overweg (half gesloten) overgestoken en kwam daarbij in botsing met een passerende trein. De bestuurder zat alleen in de wagen.

Door het ongeval is er geen treinverkeer tussen Leuze en Aat. Vervangbussen zijn ingelegd tussen Moeskroen en Aat.