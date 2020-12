Emilio Ferrera en Seraing naderen na makkelijke zege tegen Club NXT tot op een puntje van Union

Emilio Ferrera is goed bezig om Seraing weer helemaal op de voetbalkaart te zetten. Na de zege van vorige week in de topper tegen Union, had het vrijdagavond in Lokeren geen moeite met een te breekbaar Club NXT, dat nog voor de rust bij 0-3 met tien man verder moest. Seraing nadert nu tot op een puntje van Union, dat zaterdag maar beter kan winnen tegen staartploeg Lierse Kempenzonen.

Wie dacht dat Union zomaar kampioen zou worden in 1B werd vorige week al een eerste keer met de neus op de feiten gedrukt. Seraing won onverwacht de eerste echte topper tegen de Brusselaars en gooide de competitie weer open. Beide ploegen zullen na nieuwjaar ongetwijfeld onderling uitmaken wie rechtstreeks naar 1A mag promoveren. Union en Seraing hebben met mekaar ook gemeen dat ze alle twee al zes keer in hun thuiswedstrijd scoorden tegen Club NXT.

Thuis doet de jonge brigade van Club alvast beter dan uit. Thuis is echter een relatief begrip want Club NXT komt enkel op Daknam de match afwerken en een leeg stadion zorgt ook al niet voor een speciaal gevoel. Het speelde er wel al vaak gelijk en twee weken geleden won men er zelfs voor het eerst tegen Lierse Kempenzonen. Dat het vrijdag een tweede keer op rij zou lukken werd niet direct voor waar aangenomen. Thomas Van Den Keybus, afgelopen woensdag nog even op het veld in de Champions Leuagie tegen Zenit, stond wel op het veld maar achterin geen Van Den Brempt en dat liet zich gevoelen. Seraing scoorde al meteen na de aftrap maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel. Club NXT was meteen wakker en Sagna had moeten scoren na vijf minuten maar hij gleed uit op de voorzet van Van Den Keybus.

Seraing vond het welletjes en deed de jonge Bruggelingen sterretjes zien. Yallow duwde de voorzet van Kilota knap voorbij Lammens, die in doel de voorkeur kreeg op Shinton. Wie Seraing zegt, denkt en zegt er meteen ook topscorer Mikautadze bij. De huurspeler van Metz verdubbelde de voorsprong. Van Den Brempt werd op de rechtsachter vervangen door Fomose Mendy. De jonge Senegalees kwam pas in october bij Club terecht maar blijkt nog een ruwe diamant. Met de nadruk op ruw want hij haakte ongelukkig Mikautadze wat Serainig een strafschop en een derde goal opleverde. Mendy stond te zwemmen maar verloor ook zijn overzicht en controle. In nog geen tien minuten verzamelde hij twee gele kaarten en haalde niet eens het einde voor de match.

Club NXT moest nog meer dan 45 minuten met tien man verder. Dat het voor de rust geen 0-4 was te danken aan twee geslaagde voetvegen van Lammens.

Gele kaarten

Met 0-3 voor tegen tien jonge snaken zat Seraing voor de tweede helft natuurlijk in een zetel. Zelfs Emlilo Ferrera ging er rustig bij neerzetten en liet zich nog zelden horen. Seraing speelde alsof het medelijden had met de blauw-zwarte jonkies en ze niet nog meer pijn wilde doen. Hoewel, opvallend was nog dat de drie gele kaarten na de rust alle drie voor de bezoekers waren. Het leken lang de enige noemenswaardige gebeurtenissen van de tweede helft te worden, maar terwijl niemand het nog verwachtte scoorde de ingevallen Al Badaoui toch nog de vierde Luikse goal. (Koen Verdruye)