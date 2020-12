Het hindernissenparcours van de pas herstelde Bryan Heynen, de lijm van Racing Genk

Het ergerde hem wel eens. Dat de stadionomroeper zijn naam uitsprak als ‘Brie-an’. Terwijl het ‘Braai-en’ is. “Ik heb er genoeg op gewezen. Vandaag klinkt het wel juist.” Het werd tijd, want Bryan Heynen heet ‘de lijm’ van RC Genk te zijn. De man die de competitieleider de jongste weken ook eindelijk aan mooi voetbal op de mat helpt. In februari wordt hij 24 en toch zit de middenvelder pas aan een slordige honderd competitiematchen. Het gevolg van een flink hindernissenparcours.