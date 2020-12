Een wandeling in het park met Vincent Mannaert: “Alvast de eerstvolgende wedstrijden is De Ketelaere onze diepe spits”

Dit had een interview kunnen zijn waarin Vincent Mannaert (46) in de storm moest staan. Een nederlaag tegen Zenit had het briesje na de bloedeloze 0-0 in Moeskroen kunnen doen aanwakkeren tot een genadeloze zuidwester. Maar na Clubs grootste thuiszege ooit in de Champions League leeft Jan Breydel opnieuw op een roze wolk. Letterlijk “een wandeling door het park” voor de manager van Club Brugge.