Plan in de maak om 1,4 miljoen amateursporters ter hulp te schieten: “Sport kán weer opstarten op verantwoorde manier”

18.000 sportclubs, goed voor 1,4 miljoen Vlaamse amateursporters, snakken naar een tweede heropstart. Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), die de amateurclubsport overkoepelt: “We kunnen echt weer opstarten op een verantwoorde manier.” Met virologen en minister van Sport Ben Weyts werkt de VSF aan een plan om de amateurclubsport vanaf half januari weer op gang te trekken.

Kinderen tot 12 jaar mogen buiten en binnen sporten; wie ouder is, kan buiten sporten met maximaal vier en op afstand, trainer inbegrepen. De zwembaden zijn open. Dat is het, zo ziet het sportlandschap in clubverband er nu uit. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: geen indoortennis of andere indoorsporten, geen amateurvoetbal of outdoorsporten met meer dan vier… Koen Umans, VSF-voorzitter: “Sport is zowel lichamelijk als mentaal belangrijk in de strijd tegen corona. We begrijpen dat de clubsport niet in één keer kan worden ‘losgelaten’. Hoe het wél kan, willen wij niet alleen bepalen. Daarom denken virologen mee met onze exitstrategie. Zij vanuit virologisch standpunt, wij vanuit de sportfederaties.”

Er zal worden gepleit voor een opstart in fases. Umans: “Outdoorsporten kunnen prioriteit krijgen op indoorsporten, niet-contactsporten op contactsporten – al kun je ook baskettraining zonder contact organiseren bijvoorbeeld… Dat zal gedetailleerd zijn, tot op de discipline: de estafette, waar je een stokje moet doorgeven, is anders dan bijvoorbeeld enkel sprinten…”

Het kabinet van minister van Sport Ben Weyts, dat met de VSF de lijnen uittekent voor de amateursport in clubverband, vraagt niet liever dat de clubsport – op een verantwoorde wijze – heropstart. Bedoeling is om een gedetailleerd plan als agendapunt op het volgende Overlegcomité te kunnen presenteren. Umans: “Het is mooi dat musea of winkels open zijn op een gecontroleerde manier. Sport kan minstens even veilig en gecontroleerd worden georganiseerd. Met 1,4 miljoen clubsporters en 18.000 clubs mogen wij ons de grootste maatschappelijke beweging van Vlaanderen noemen. We vragen echt niet dat kantines – het is logisch om de regels van de horeca te volgen – en kleedkamers weer opengaan. We willen net meedenken hoe het verantwoord kan. We willen graag na het kerstreces, midden januari, opstarten.”