REACTIES. Kompany na nieuw puntenverlies Anderlecht: “Blijven werken, dat zal wel lonen”

Anderlecht speelde 2-2 gelijk op Zulte Waregem en kon dus opnieuw niet winnen. Toch was trainer Vincent Kompany niet ontevreden.

“We hadden deze wedstrijd altijd moeten winnen”, reageerde Vincent Kompany. “Maar ja, we verloren uiteindelijk weer twee punten. Maar het engagement was goed. “We moeten blijven werken en dat zal wel lonen. We gaan deze wedstrijd opnieuw analyseren om vooruitgang te maken.”

Kompany was tevreden over de wedstrijd van Verschaeren. ‘Yari heeft getoond wat we wilden zien. Hij speelde bevrijd, alleen de goal ontbrak. Maar verscheidene spelers hebben goed geacteerd. Hier kunnen we mee werken. Ik zal er alles aan doen de spelers beters beter te maken.”

Francky Dury: “We moeten iets doen aan ons veld”

Een punt voor Zulte Waregem en daar kon coach Francky Dury mee leven. “We waren goed begonnen en het is altijd leuk als je vroeg op voorsprong komt. Maar daarna moesten we het spel aan Anderlecht laten. We wilden wel druk zetten, maar we deden dat niet gegroepeerd genoeg. Het was opmerkelijk dat het wel lukte toen we op achterstand kwamen. Maar dat typeert de vechtersmentaliteit van deze groep. Knap toch dat we op karakter nog een gelijkspel uit de brand hebben gesleept. Want niet vergeten: we komen van ver. Hopelijk kunnen we verder punten pakken.”

Het veld aan de Gaverbeek ligt er wel heel slecht bij. “Ik weet dat onze mensen er alles aan doen, maar dit is een probleem”, zegt Dury. “Er moet iets aan gebeuren want het kruipt in de benen van mijn spelers.”