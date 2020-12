Werken aan de festivalzomer… en intussen hopen dat hij er komt: zo bereiden de Belgische organisatoren zich voor

Binnen exact zeven maanden knallen er vanavond vuurwerkpijlen boven de wei van Rock Werchter, terwijl een internationale klepper editie 2021 monumentaal afsluit. Althans: dat is de hoop. Van het land, én van de festivalorganisatoren. Want hoe pak je de opbouw van een festivalaffiche aan, terwijl nog niet eens zeker is of we corona tegen dan definitief bij haar nekvel hebben? “We bereiden ons in alle stilte voor.”