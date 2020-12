Hein Vanhaezebrouck sprak begin dit jaar met Antwerp, ook Engeland lonkte

Derde keer, goede keer. Ook na het ontslag van Jess Thorup werd Hein Vanhaezebrouck gepolst en zelfs na de C4 van Laszlo Bölöni werd er vanuit Gent eens gebeld. Toen kon het niet. Deze week eindelijk wel. Nog geen 24 uur nadat Wim De Decker de wacht werd aangezegd, is de terugkeer van Vanhaezebrouck een feit. He’s back, Buffalo’s. Ook andere ploegen hadden al interesse in de man die Gent in 2015 kampioen maakte.

Het was door een medische ingreep dat Hein Vanhaezebrouck sinds zijn ontslag bij Anderlecht in december 2018 geen job meer aanpakte. Tot begin deze week. Na het verlies tegen Zulte Waregem afgelopen zondag kreeg Vanhaezebrouck nog maar eens een telefoontje vanuit de Ghelamco Arena. Voor het eerst kwam de deur op een kier. Als Vanhaezebrouck groen licht kreeg van zijn arts, dan wilde hij wel gerust AA Gent uit de nood helpen. De taak van Wim De Decker was toen al onmogelijk, zijn lot bezegeld. Met Vanhaezebrouck in de wachtkamer zouden voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie bij de eerste beste gelegenheid De Decker te slachtofferen. Die diende zich donderdag al aan tegen Slovan Liberec, de veertiende nederlaag in 21 duels. AA Gent talmde niet, ontbood Mogi Bayat en liet Vanhaezebrouck een contract tekenen tot 2022. Als nu ook zijn coronatest het toelaat, zit hij zondag mogelijk al op de bank tegen KV Oostende. Dat wordt vandaag beslist.

Gesprek met Antwerp, ook Watford geïnteresseerd

Dat AA Gent geen tijd wilde verliezen nu Vanhaezebrouck weer beschikbaar werd, kwam ook omdat hij nog steeds op de nodige interesse kon rekenen. Begin dit jaar zat hij nog om de tafel met Luciano D’Onofrio. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, die kantoor houdt in de Gentse Ghelamco Arena, is namelijk een fan. Vanhaezebrouck had echter ook trek in een buitenlandse avontuur. Het pas gedegradeerde Watford dat wilde terugkeren naar de Premier League, een club waar zijn spelersmakelaar Mogi Bayat een band mee heeft, belde. Net als PAOK uit Griekenland, het Zweedse Malmö of zelfs Reims uit Frankrijk. Hoewel hij niet liever deed dan weer ergens aan de slag te gaan, moest Vanhaezebrouck steevast hetzelfde antwoord geven. Dat hij tot Nieuwjaar rust was voorgeschreven en zich pas erna weer in het drukke trainersbestaan kon storten. Dat kreeg ook AA Gent eerder dit seizoen al te horen.

Maar zelfs al vertrok Vanhaezebrouck in september 2017 zelf omdat de situatie onhoudbaar leek, toen hij een week later bij Anderlecht tekende, sloeg dat een diepe wonde bij voorzitter Ivan De Witte. Met de trainers die na hem kwamen, begon de Gentse preses echter met weemoed terug te denken aan Vanhaezebrouck, succescoach én toch een meer intellectuele sparringpartner dan zijn opvolgers. Tijd heelt alle wonden. En met assistent Peter Balette, keeperstrainer Francky Vandendriessche, physical coach Gino Caen en video-analist Gertjan De Mets behield AA Gent een staf met vertrouwde gezichten, waar zo weer Vanhaezebrouck kon vervoegen. Bij deze.