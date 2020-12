Bijna helft Antwerpse coke gevat op één terminal

Ondanks de war on drugs is de drugsmaffia dieper dan ooit geïnfiltreerd in de Antwerpse haven. Uit onderzoek van De Tijd naar de cocaïnetrafiek blijkt dat zeven van de grootste terminals daarbij een hoofdrol spelen, zo schrijft de krant zaterdag. Bijna de helft van het onderschepte volume gaat via één speler.

Cocaïnehandel prijkt in ons land bovenaan op de lijst van criminele activiteiten en is goed voor bijna een vijfde van alle 330 dossiers van georganiseerde criminaliteit die de politie vorig jaar in België aanmeldde. De haven van Antwerpen is daar een cruciale schakel in. Zeven terminals zijn in zo’n mate het middelpunt van de drugssmokkel dat er sprake is van structurele infiltratie. Dat blijkt uit gedetailleerde cijfers van de douane over alle cocaïne die vorig jaar in de haven werd onderschept.

27 ton

Alleen al op de MPET-containerterminal, een van de grootste draaischijven voor containers in Europa, werd vorig jaar 27 ton gevangen, 43 procent van alle in beslag genomen coke. Andere hotspots zijn de fruitterminal New Belgian Fruit Wharf en de kaai van Antwerp Container Terminal, waar ruim een kwart in beslag is genomen.

De uitbaters van die terminals klagen over het gebrek aan onderlinge coördinatie in de haven. Bij de haven wordt ontkend dat het economische belang primeert op de rest. “We zijn nagenoeg continu in contact met gerecht, politie en douane, maar je merkt dat die mensen met veel te weinig zijn.”