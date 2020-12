Trump wil voor de rechter nieuwe stemming in Georgia afdwingen

De Amerikaanse president Donald Trump, die recent de presidentsverkiezingen verloor van zijn rivaal Joe Biden, wil voor de rechter nieuwe verkiezingen afdwingen in de staat Georgia.

Volgens het campagneteam van Trump is vrijdag een overeenkomstige aanvraag ingediend bij een rechtbank in de staat. Daarin wordt onder meer gesteld dat bij de verkiezingen in Georgia sprake was van “systematisch wangedrag, fraude en andere onregelmatigheden” waardoor duizenden stemmen illegaal zijn uitgebracht.

De demarche is de meest recente in de rij van de vele pogingen van Trump en zijn Republikeinse bondgenoten om de verkiezingsresultaten van de staat in zijn voordeel te laten uitdraaien. Het campagneteam van Trump heeft de uitslagen in verschillende strijdstaten in de VS aangevochten voor meerdere rechtbanken, maar voorlopig zonder succes. Joe Biden is uitgeroepen tot president-elect en legt op 20 januari de eed af als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

