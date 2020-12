5 miljoen euro voor maatwerkbedrijven die inzetten op circulaire economie

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits maakt 5 miljoen euro vrij voor de 156 maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. De middelen dienen voor de opstart of uitbreiding van nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten. Enkel de bedrijven die hun activiteiten (her)oriënteren op de circulaire economie, kunnen steun ontvangen. Het extra budget zorgt volgens minister Crevits voor circa 215 bijkomende jobs.

Maatwerkbedrijen zoals beschutte en sociale werkplaatsen zijn erg afhankelijk van andere bedrijven. Wanneer die bedrijven stilvallen door een crisis zoals de coronacrisis heeft dat onmiddellijk ook gevolgen voor de maatwerkbedrijven.

Daarom is het volgens minister van Werk Hilde Crevits belangrijk dat die maatwerkbedrijven wendbaar zijn en ook focussen op innovatieve, duurzame en circulaire activiteiten. “Veel circulaire economie activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het inzamelen, sorteren, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen”, klinkt het.

215 jobs

Minister Crevits investeert nu 5 miljoen euro in maatwerkbedrijven die circulaire bedrijfsactiviteiten opstarten of uitbreiden. De investering moet 215 jobs opleveren. “Onze maatwerkondernemingen en hun 23.447 werknemers maken een cruciaal deel uit van onze economie en arbeidsmarkt”, zegt minister Crevits. “We investeren nu voor de eerste keer 5 miljoen euro voor een oproep die zich expliciet focust op circulariteit en duurzaamheid. In de maatwerkbedrijven zit een enorm potentieel om op dergelijke activiteiten in te zetten.”