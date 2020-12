Na Verenigd Koninkrijk keurt tweede land Pfizer/BioNTech vaccin goed

Bahrein heeft vrijdag de noodgoedkeuring gegeven voor het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het is het tweede land na het Verenigd Koninkrijk dat het vaccin heeft goedgekeurd.

“Deze goedkeuring is een belangrijk aanvullend element voor de nationale actie van het land tegen Covid-19, dat de nadruk gelegd heeft op de bescherming van de gezondheid van de burgers tijdens deze pandemie”, zei Miriam Al Jalama, directeur van de National Health Regulatory Authority, in een verklaring aan het Bahrain News Agency. Er werd nog geen informatie gegeven over de vaccinatiestrategie van Bahrein.

Bahrein heeft tot nu toe al 87.000 corona gevallen geregistreerd. Er vielen ook al 341 doden. In november keurde het ook al het vaccin van het Chinese bedrijf Sinophram goed dat gebruikt wordt voor het gezondheidspersoneel.

LEES OOK. Britten starten maandag met vaccineren, maar eerste problemen duiken al op (+)