Bestuurder vlucht weg voor alcoholcontrole: achtervolging met snelheden tot 200 km/u eindigt met crash in Wilrijk

Wilrijk - Op de E19 richting Antwerpen vond vrijdagavond een achtervolging aan hoge snelheden plaats. Een 24-jarige bestuurder probeerde in Mechelen te ontkomen aan een alcoholcontrole en sloeg op de vlucht.

De bestuurder stoof er aan het dispositief voor een nog onbekende reden vandoor. In zijn vlucht probeerde hij ook enkele politiewagens van de baan te rijden. De lokale politie Mechelen-Willebroek zette meteen de achtervolging in richting E19.

Op de snelweg ging het in sneltempo richting Antwerpen. Daar werden snelheden tot 200 km/u gemeten. Verschillende politiekorpsen kwamen in bijstand, maar de bestuurder van de zwarte Renault wou niet van ophouden weten. Aan de Craeybeckxtunnel nam hij de afrit Wilrijk, maar net voorbij de tunnel onder de R11 stond de Antwerpse politie hem al op te wachten met een spijkermat.

De vluchtende bestuurder probeerde de politie nog te ontwijken, maar vloog uit de bocht en knalde meermaals tegen de vangrails. De 24-jarige man werd daarna klemgereden en werd opgepakt. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog niet duidelijk. Volgens onze informatie werd er in de wagen alvast geen drugs aangetroffen, al is het mogelijk dat hij die in zijn vlucht weggooide.

Ook begin deze week was er al een achtervolging die eindigde met een crash in Wilrijk. Ook toen werden er snelheden van meer dan 200 kilometer per uur behaald.

Foto: BFM

