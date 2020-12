Bart De Wever verdedigt coronabeleid van federale regering: “Het lijkt mij een no-brainer dat je niet voor versoepelingen pleit met Kerstmis”

Hij heeft meestal kritiek over het coronabeleid van de federale regering, maar deze keer verdedigt Bart De Wever de beslissingen van het Overlegcomité om nog niet meteen te gaan versoepelen. “Het klopt gewoon niet wat Bouchez doet”, klonk het in ‘de Afspraak op vrijdag’.

MR burgemeester van Hamoir Patrick Lecerf is niet van plan zich te houden aan de coronamaatregelen en zal zowel zijn kinderen als zijn kleinkinderen uitnodigen voor Kerstmis. “Gevaarlijk”, vindt Antwerps Bart De Wever. “Ik denk wel dat het gevaarlijk is als burgemeesters zeggen dat ze de regels niet gaan naleven. Ik ben ook burgemeester maar ik ben gaan zweren bij de gouverneur dat ik de grondwet zal naleven. Ik kijk twee keer per week naar de curve, en die is niet zo denderen”, zei hij in De Afspraak op vrijdag.

De Wever uitte ook kritiek op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez die blijft opperen voor versoepelingen. Onlangs nog zei Bouchez dat “we toch geen Kerstmis gaan vieren via Skype” en pleitte hij voor een versoepeling voor contactberoepen. “Het lijkt me een no-brainer dat je niet voor versoepelingen gaat pleiten met Kerstmis. En dat is niet populair, ik krijg het te horen in mijn eigen familie. Maar ik ga het niet doen, het klopt gewoon niet wat Bouchez doet.”

Kritiek van Vlaamse confrater

De Wever is niet de enige die niet akkoord gaat met Bouchez vraag om te versoepelen. Ook Vlaamse confrater Open VLD is niet tevreden met de uitspraken van de MR-voorzitter. “Er zijn nu eenmaal wetenschappelijke rapporten die aangeven dat contactberoepen een risico vormen. Het is een rotperiode voor iedereen. Speel dus geen politieke spelletjes om je achterban te paaien. We kunnen er maar uitgeraken als we een duidelijke koers varen en die consequent aanhouden”, klinkt het.

