Babbel met de nieuwe Genk-coach John van den Brom: over Bowie, Van Gaal en Beenhakker

Hij debuteerde bij Oranje als vervanger van Ruud Gullit en Marco Van Basten was zowel zijn ploegmaat als assistent. Rinus Michels, Louis van Gaal, Leo Beenhakker en Dick Advocaat had hij als trainer. Maar John van den Brom praat minstens even enthousiast over de pass- en trapvormen van zijn nieuwe staf bij KRC Genk. Maak een half uurtje vrij voor het boeiende levensverhaal van ‘Brom’, het baasje van Bowie.

Joseph Antonius van den Brom werd 54 jaar geleden geboren in de Amersfoortse volkswijk Kruiskamp met een voetbal in de maag. Met dank aan opa Joop, één van de stichtende leden van APWC. De amateurs van ‘Amersfoort Paars Wit Combinatie’ konden in hun gloriejaren op Joops dochter rekenen voor het bedienen van de tapkraan, terwijl haar man het mooie weer maakte als aanvaller. Hun drie zonen zouden zelfs samen het eerste elftal halen. Het jongste broertje van Edwin en Bert was op dat moment amper… veertien jaar. Het werd de eerste stap van Joseph Antonius, intussen al een poos John, richting Oranje, vertelt hij veertig jaar later na datum. De nieuwe coach van KRC Genk drinkt zijn koffie zwart en proeft van een mandarijntje, terwijl hij de Sint-snoepjes gebruikt om uit te leggen hoe de driehoek Rijkaard-Seedorf-Litmanen hem uit de ploeg hield toen hij met Ajax in 1995 de Champions League won.

Is het de samenvatting van jouw jeugdjaren: voetbal, voetbal en nog eens voetbal?

John van den Brom: “Absoluut. Heel mijn jeugd speelde zich af op APWC. Mijn vader was na zijn voetbalcarrière overigens ook een heel goeie scheidsrechter in het amateurvoetbal, dus mochten we ook nog eens mee naar die wedstrijden gaan kijken. Er werd amper over andere dingen gesproken. Mijn zus is ook nog eens met een voetballer getrouwd, die tot afgelopen zomer trainer was. (lacht) Zelfs mijn twee dochters - Kiona en Camilla - hebben een poos gevoetbald, alleen mijn vrouw Marjan had tot ze mij leerde kennen niets met voetbal. Intussen weet ze niet beter. Zowel tijdens mijn spelers- als trainerscarrière zat en zit ze meestal in de tribune. Zelfs mijn moeder, die intussen 82 is, pikt nog graag een wedstrijd mee.”

Je bent pas op je 20ste profvoetballer geworden bij Vitesse.

“Dat was een moeilijk verhaal. Vooral voor mijn intussen overleden vader. Hij heeft me nooit in dank heeft afgenomen dat ik op mijn 18de APWC verliet voor Quick, de andere amateurvereniging in Amersfoort. Waar APWC bekend stond als echte arbeidersclub, was Quick eerder de club van stand. Ze speelden wel hoger, op het derde amateurniveau, en een jaar later kon ik al naar Vitesse. Maar zelfs daar is hij slechts zelden komen kijken: als APWC op hetzelfde moment speelde, koos-ie voor zijn cluppie. Dan kwam mijn moeder alleen. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen, nu nog niet. Pas toen ik debuteerde bij Oranje, hoorde ik dat hij trots was en liet hij dat ook aan iedereen merken. Maar tegen mij heeft hij dat nooit gezegd.”

Foto: Dick Demey

Vanaf Vitesse werd het een blitzcarrière.

“Ik maakte een sprong van vier afdelingen, maar speelde meteen elke wedstrijd. Ik ben samen met de club kunnen groeien, na drie jaar stegen we naar de Eredivisie. Het jaar later haalden we al de bekerfinale en eindigden we vierde. Sindsdien is Vitesse altijd een subtopper gebleven. Ik heb mezelf wel eens afgevraagd hoe mijn loopbaan er zou hebben uitgezien, mocht ik van kinds af bij een profclub zou zijn opgeleid. Misschien had ik nog meer bereikt, misschien was het ook helemaal niks geworden. Ik ben mijn interesse voor het amateurvoetbal wel nooit verloren. Als trainer van ADO ontdekte ik bijvoorbeeld Jens Toornstra, die intussen al jaren bij Feyenoord speelt, bij een kleiner clubje.”

En dan kom je op je 27ste bij Ajax terecht en krijg je Louis van Gaal als trainer.

“Een schitterende ervaring. Louis is een fantastische vent. Hij is heel anders in de kleedkamer dan in de media. Een hele warme en aardige man voor zijn spelers. Ik heb veel van hem opgestoken. Zeker over de omgang met de groep in de kleedkamer, ik deel ook veel van zijn ideeën over voetbal. Maar we hebben wel een totaal andere persoonlijkheid.”

Hij liet je in 1995 wel uit de kern voor de befaamde Champions League-finale tegen Milan, die Ajax won.

“Dat was natuurlijk een ontgoocheling, maar kon ik op mijn 28ste wel plaatsen, er mochten slechts 16 namen op het wedstrijdblad staan. Ik speelde regelmatig, maar was geen vaste waarde. 4, 6 en 10, dat waren mijn posities, maar daar stonden Rijkaard, Seedorf en Litmanen. Op 10 scoorde ik regelmatig, in dat team was het ook makkelijk voetballen. Maar uitgerekend dat seizoen was Jari erg weinig geblesseerd.”

Foto: Dick Demey

Je speelde in die periode ook twee keer voor Oranje. Rinus Michels liet je tegen Malta debuteren als invaller voor Gullit. Van Dick Advocaat mocht je drie jaar later starten tegen San Marino, je scoorde al na drie minuten.

“Acht-nul en zes-nul. (grijnst) Ik denk niet dat er veel internationals zijn met zo’n gemiddelde. Tegen San Marino scoorde Marco van Basten vijf keer, de concurrentie was heel zwaar.”

Na je avontuur bij Ajax speelde je ook één jaar bij Istanbulspor. Neem je zo’n buitenlands avontuur ook mee in de rugzak die je als trainer ter beschikking hebt?

(lacht) “In die rugzak heb ik in Turkije vooral veel geld mogen stoppen. We hadden met Ajax net de Champions League gewonnen toen ik een telefoontje van Leo Beenhakker kreeg: ‘Brom, ik heb een mooi avontuur voor je. Heb je geen zin om met me mee te gaan naar Turkije?’ Het bleek om Istanbulspor te gaan, dat net gepromoveerd was. Ik had nog nooit van die club gehoord en ik ben er zeker van dat voor Leo precies hetzelfde gold. Ik had dan ook geen zin, tot Beenhakker het bedrag noemde dat ik er kon verdienen. Toen was mijn interesse wel gewekt. (grijnst) Ook familiaal kon het, onze dochters waren nog heel klein.”

“Het werd jammer genoeg geen succesverhaal, Beenhakker vertrok al in oktober en mijn maatje Peter van Vossen in januari. Ik was een poos geblesseerd en ben na één seizoen ook vertrokken. Uiteindelijk heb ik lang moeten procederen om al mijn geld te krijgen. Maar ook dat was uiteindelijk een meevaller, want ik werd uitbetaald in dollars en intussen was de dollarkoers van 1,5 dollar voor een gulden gestegen naar 2,5.” (lacht)

“Maar het klopt dat ik door die ervaring heel goed begrijp in welke situatie buitenlandse spelers vaak verkeren. Dat je als coach geduld moet hebben, omdat je niet zomaar kan verwachten dat een speler zijn prestaties bij de ene club in een ander land zomaar kan herhalen.”

Je keerde terug naar Vitesse, waar je in twaalf seizoenen uiteindelijk 93 goals zou maken in 324 wedstrijden. En tijdens je spelerscarrière al trainer werd.

“Met dank aan Bert Jacobs, één van de coaches waar ik veel aan verschuldigd ben. Samen met Edward Sturing mocht ik één keer per week de training overslaan om een trainerscursus te volgen. Ik ben er de jeugd beginnen trainen, onder meer Theo Jansen was daarbij. Hij heeft me nog gecontacteerd toen hij vernam dat ik naar Genk zou komen.”

Foto: Dick Demey

Ook als coach begon je op amateurniveau. Wat stak je op bij VV Bennekom?

“Heel veel. Ik wilde er vanaf de eerste minuut alle ideeën die ik tijdens mijn carrière en op de trainerscursus had opgedaan, meteen in de praktijk omzetten. Met heel strikte regels. (lacht) Dat bleek dus onmogelijk op dat niveau, maar aanvankelijk begreep ik dat niet. Zeven uur was voor mij niet één over zeven: wie te laat kwam, stuurde ik weer naar binnen. Maar mijn spelers werkten de hele dag, ze moesten zich naar de training haasten. Als een jongen op zijn slippers uit de vrachtwagen was gesprongen om toch maar op tijd op training te zijn, dan gaf ik hem een uitbrander. Wist ik veel. Op donderdagavond moesten de spelers van het bestuur op de wekelijkse clubavond ook de bar doen en met de bitterballen rondgaan. Twee dagen voor de wedstrijd, dat schafte ik dus meteen af. Maar het werkte niet, het clubbestuur heeft me toen ook bij zich geroepen. Zo heb ik me leren aanpassen aan de omstandigheden, me meer om de hoofdzaken leren bekommeren.”

Geldt bij KRC Genk op training wel: 19 uur is 19 uur en niet 19.01 uur?

“Men is hier ’s ochtends minder strikt dan in Nederland. Als daar iedereen om negen uur samen moest ontbijten, was dat zo, hier doet iedereen dat op zijn tempo. Sommigen zijn er al om half negen, anderen pas tegen negen uur. Zolang iedereen maar tijdig klaar is om de trainingsdag aan te vatten. Daar is de focus optimaal, waarom zou ik dat dan willen veranderen? Ik ben doorheen de jaren heel veel rustiger geworden.”

Dat bleek tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen Moeskroen. Veel spelers waren verrast dat ze geen donderspeech kregen na een ondermaatse eerste helft. Meer nog, je ging rustig tussen hen in zitten.

“Dat doe ik soms, ik ben geen trainer die boven zijn groep wil staan en op hen neer kijkt. Ik wil hen in de ogen kijken als ik hen dingen probeer aan te reiken. Daarom houd ik van de setting hier: om van het trainerslokaal naar het veld te stappen, loop ik automatisch door de kleedkamer. Zo kan ik de vinger aan de pols houden.”

“Let wel, vaak sta ik ook gewoon recht, hoor. En wees gerust, er zijn ook momenten dat ik echt uit mijn plaat kan gaan. Maar dat was tegen Moeskroen niet nodig. Ik wist dat zij hun manier van druk zetten niet konden volhouden, we moesten vooral ons moment afwachten.”

Foto: Dick Demey

Helpen zoveel jaren aan de top als voetballer je bij het opmeten van de temperatuur in de kleedkamer? Bij het aanvoelen wanneer je moet slaan of zalven? Het bleek hier in Genk achteraf de achilleshiel van Albert Stuivenberg en Hannes Wolf.

“Zeker. Ik stak van elke trainer wel iets op, zowel in positieve als negatieve zin. Het belangrijkste vind ik dat je contact hebt met al je spelers. Dat hoeft niet eens een goed contact te zijn maar minstens een normaal contact. Een klein schouderklopje kan veel meer doen dan iemand bij je roepen voor een officieel gesprek.”

Je eerste profclub was tweedeklasser AGOVV. Dat was geen voor de hand liggende keuze.

“Sommigen verklaarden me gek. Want ik was bij Ajax hoofd opleidingen en coach van de U21. Ik kon werken met toptalenten als Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld… Maar ik wou zo graag hoofdtrainer worden dat ik inging op de aanbieding van AGOVV.”

Waar met Mertens en Chadli ook al toekomstige Rode Duivels je pad kruisten.

“Het was een heerlijke periode, omdat die jongens net zoals ik een ongelooflijke drive hadden. Tot twee keer per week toe stonden ze uit eigen wil op het veld voor een extra training. (lacht) Dries Mertens kroop soms zelfs in de huid van hoofdcoach. Hij introduceerde bij ons de Soccer Pal van Michel Bruyninckx. We hadden in Nederland nog nooit gehoord van zo’n bal aan een touwtje. Een fantastische ontdekking, prachtig hoe ze ermee hun balgevoel aanscherpten. Zeker voor kinderen is het ideaal. Het doet hen weer meer met die bal bezig zijn, zoals wij vroeger tot het donker was, voetbalden op de pleintjes.”

Vanaf AGOVV ging het alleen maar in een steile lijn naar boven. Europees voetbal met ADO Den Haag en Vitesse, de landstitel met Anderlecht. Tot je daar in je tweede seizoen ontslagen werd.

“Dat was heftig, ja. Ik kreeg er een stevige tik, omdat het de eerste keer was dat het me overkwam. We stonden twee wedstrijden van het einde van het reguliere seizoen op de derde plaats, ik had het gevoel dat we het tij nog konden doen keren. Maar in België worden coaches veel sneller ontslagen dan in Nederland. Ik begrijp dat niet. Ook dit seizoen is dat zo, ik geloof dat in Nederland Kevin Hofland van Fortuna de enige is. Bovendien is de druk natuurlijk groter bij een topclub, waar ze minder geduld hebben.”

Is het volgende week een extra motivatie, wanneer jullie op vrijdagavond naar Anderlecht trekken?

“Ik koester zeker geen revanchegevoelens, integendeel. Ik blijf het een prachtige periode vinden. Eén keer ik mijn ontslag verwerkt had, wilde ik ook gewoon dat ze de titel pakten. Ik gunde het de club en mijn assistent Besnik Hasi, die had overgenomen. We zijn goeie vrienden gebleven, ik was ook blij dat ik zelf nog een aandeel had in dat succes. Ik kijk uit naar het weerzien met oude bekenden, al schieten er niet zoveel over. David Steegen misschien of Jeanke, de materiaalman.”

Besnik Hasi en John van den Brom vieren de titel met Anderlecht in 2013. Foto: Photo News

Het wordt geen gespannen weerzien met een ex-club zoals dat met ADO Den Haag bijna tien jaar geleden?

“Nee, dat was extreem. Bij ADO had ik meteen voor het eerst in 30 jaar Europees voetbal afgedwongen. Mijn contract liep nog door maar ik besloot om trainer te worden bij Vitesse, waar ik twaalf jaar gespeeld had. Dat werd een moeilijk verhaal, Vitesse heeft mijn contract uiteindelijk voor een stevige som moeten afkopen. Zette de kalendermaker dat seizoen ADO-Vitesse op speeldag één… Hun fanatieke supporters, die het me ook nu nog steeds niet vergeven hebben, keerden zich tegen me. Ik kreeg zelfs bedreigingen, extra stewards achter de dug-out moesten mijn veiligheid verzekeren. Best heftig. Zelf kan ik dat wel plaatsen, maar ook mijn dochters kregen het hard te verduren. Dat vond ik veel erger.”

De wedstrijd eindigde op 0-0, dat lijkt er op het eerste gezicht zondag hier niet in te zitten tegen Antwerp, met twee ploegen die er voor willen gaan.

“Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb Antwerp aan het werk gezien tegen Leuven en in Europa. Ze hebben veel kwaliteit en spelen heel open. Soms geven ze verrassend veel ruimte weg, hopelijk kunnen wij daarvan profiteren. Al wordt het vooral een boeiende strijd om wie de bal kan hebben. Ik verwacht een heel aantrekkelijke wedstrijd tussen, op dit moment, de beste twee ploegen van het land.”

Heeft de kwaliteit die je hier aantrof je uiteindelijk nog verrast, zit er nog meer potentie in dan je aanvankelijk dacht?

“Hier zit echt heel veel talent, alleen moeten ze dat ook zelf beseffen. Spelers moeten zelfbewustzijn uitstralen, zonder arrogant te worden. Die kwaliteit vind ik overigens terug in heel de club. Ik ben enorm tevreden over mijn staf. Zowel op medisch - ik wil hout vasthouden maar we hebben momenteel niet één geblesseerde - als fysiek en ook technisch vlak. Ik heb hier in korte tijd al nieuwe, heel inventieve maar ook functionele pass- en trapvormen leren kennen.”

Durf je te stellen dat play-off 1 missen een ontgoocheling zou betekenen voor je?

“Toch wel. Natuurlijk duurt een seizoen lang en weet je nooit wat je, bijvoorbeeld op het vlak van blessures, nog kan overkomen. Maar hier wordt zo goed gewerkt met een brede en kwalitatief sterke kern, dat we een nog beter niveau kunnen halen dan nu. Of beter gezegd: een constanter niveau. Ik zie nog te veel pieken en dalen. Zowel in de opbouw als qua evenwicht in de ploeg.”

Hoe blij ben je in dat opzicht met de terugkeer van Bryan Heynen?

“Dat was het eerste wat me op training opviel. Hij heeft onder alle omstandigheden rust en overzicht aan de bal en laat op die manier ook anderen beter functioneren. Johan Cruijff zei het al: ‘simpel voetballen, is het moeilijkste wat er is’. We moeten nog beter leren variëren. Dat is niet zo makkelijk met een aanspeelpunt als Onuachu voorin, de verleiding is groot om snel de lange bal te hanteren. Maar we zijn nog veel gevaarlijker als we hem, net als Ito en Bongonda, hoger op het veld met het gezicht richting doel van de tegenstrever krijgen.”

John van den Brom geeft instructies aan Bryan Heynen. Foto: Photo News

Hoe bevalt het leven buiten het voetbal je in Genk?

“Dat is een moeilijke vraag in deze tijden. We hebben intussen onze intrek genomen in een appartement in het centrum maar veel meer dan wandelen met onze cocker spaniël is momenteel niet mogelijk.”

Zijn naam is Bowie…

“Het is een zij. En de naam heeft mijn vrouw gekozen, die is fan van David Bowie. Zelf heb ik niet zoveel met muziek. Ik hou vooral van het Hollandse levenslied. Hazes, Borsato, Tino Martin… Met de staf van AZ zijn we eens naar het muziekfestival Vrienden Van Amstel geweest. Twee weken aan een stuk een uitverkochte Ahoy in Rotterdam, schitterende sfeer.”

De spelers van Vitesse nam je al eens mee naar een optreden van Rihanna.

“Dat was in ons eigen stadion, de grasmat wordt op die momenten uit de Gelredome gerold. Zo’n teambuilding is belangrijk, op dat vlak is het heel jammer dat er geen oefenstage mogelijk is in de winter. Dat zijn de momenten waarop je als coach nog meer over je ploeg leert en de groep nog dichter bij mekaar komt.”

Waar kom jij helemaal tot rust?

“Op de golfbaan. (lacht) Weer dat balletje, hé. En het spelmoment, altijd vol voor de overwinning. Ik heb een handicap van 11, beter zit er niet in omdat ik te weinig kan spelen. Maar als ik speel, dan is dat met vrienden en gaat het steeds om een fles wijn of een etentje. Lekker fanatiek, daar kan ik van genieten.”

We dachten eerder aan een vijver?

“Ik hou inderdaad van kois. Schitterende dieren, die Japanse karpers, als ze komen eten uit je hand. Maar ze hebben ook veel verzorging nodig, zeker als het in het voorjaar weer wat warmer wordt. Ik weet nog niet hoe we dat moeten oplossen.”

Misschien even raad vragen aan Junya Ito...