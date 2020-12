Shirt van Michael Jordan uit 1984 levert recordbedrag op

Een truitje van Michael Jordan uit 1984, in dienst van de Chicago Bulls, heeft vrijdag bij een veiling een recordbedrag van 320.000 dollar (264.000 euro) opgebracht. Nooit werd er meer betaald voor een shirt van de basketbalgrootheid.

Ook de overige objecten bij de Beverly Hills-veiling brachten flink wat geld in het lade. Een truitje van voormalig president Barack Obama, die in zijn tienerjaren een fervent basketbalspeler was, voor Punahou High School in Hawaï leverde 192.000 dollar (158.000 euro) op. Ook dat is een record voor een shirt van een High School-team.

Er werden ook nog items van NBA-ster LeBron James en voormalig NFL-topper Colin Kaepernick geveild. Beide artikelen brachten 128.000 dollar (105.000 euro) op.

Een truitje van de in januari overleden Kobe Bryant ging onder de hamer voor 38.000 dollar (31.000 euro). Een toorts van de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles leverde 22.000 dollar (18.000 euro) op.