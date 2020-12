Man met pistool overvalt supermarkt in Oostende. “Je hebt drie seconden om het geld in een zak te steken”

Oostende -

Een gewapende man heeft vrijdagavond de buurtwinkel Louis Delhaize in Oostende overvallen. De dader richtte een pistool op de kassierster en eiste het geld uit de kassa. “Toen dat niet snel genoeg ging sloeg hij met zijn pistool op het scherm”, klinkt het in de winkel. “Echt toestanden als in de film.”