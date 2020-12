Islamitische instellingen veroordelen “ongegronde verklaringen” van minister van Justitie

De Belgische islamitische instellingen veroordelen de “ongegronde verklaringen van de minister van Justitie” over de Brusselse Grote Moskee. Dat laten het Executief van de Moslims van België (EMB), de Vereniging voor het beheer van de Grote Moskee van Brussel en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) zaterdag weten. “De moslimgemeenschap in België zal zich niet laten intimideren en stigmatiseren via haar instellingen en leden”, klinkt het in de gemeenschappelijke communicatie.

Justitie bracht een negatief advies uit over de doorstart van de Brusselse Grote Moskee. Die werd vorig jaar onttrokken aan de invloed van Saoedi-Arabië. Maar onder de nieuwe bestuurders zouden spionnen voor Marokko zitten. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zei vrijdag dat “alle organen van de Moslimexecutieve moeten worden vernieuwd met moslims die het goed menen met ons land”.

Ongegrond

De Belgische islamitische instellingen “weerleggen alle beschuldigingen van pseudo-inmenging door het buitenland en spionage, die volkomen ongegrond zijn”. “Onze instellingen zijn organisaties volgens Belgisch openbaar en burgerlijk recht, waarvan de leden volwaardige Belgische staatsburgers zijn. Het is lasterlijk, beledigend en bezwarend om te verklaren dat onze leden spionnen zijn met belangen in het buitenland”, luidt het in een reactie.

“De uitspraken van de minister schenden openlijk de vrijheid van godsdienst, het principe van neutraliteit en het principe van scheiding tussen kerk en staat. Wij beschouwen deze toespraak als een duidelijke inmenging in de zaken van de islamitische eredienst. Het is niet aan politici om kwalificaties toe te wijzen aan een eredienst als de ‘progressieve islam’ of om religieuze gemeenschappen aan te spreken op de keuze van hun vertegenwoordigers. De moslimgemeenschap in België zal zich niet laten intimideren en stigmatiseren via haar instellingen en leden”, stellen de organisaties.

“De verklaringen van de minister van Justitie die op 4 december in de pers verschenen, gaan voorbij aan alle verwezenlijkingen op het vlak van de institutionalisering van de islam in België sinds 1998. Deze worden volledig genegeerd, ook al werd aan de minister van Justitie gevraagd om een vergadering te houden om hem het evaluatierapport te presenteren. Op deze vraag is de minister tot op heden niet ingegaan”, zeggen de organisaties.

