CEO Eleven Sports België: “Sinds we rechten Jupiler Pro League hebben, hebben we meer dan 850.000 abonnees”

Eleven Sports is sinds de aankoop van de uitzendrechten van de Jupiler Pro League te zien in één Belgische huiskamer op vijf. Dat zegt Guillaume Collard, de managing director van Eleven Sports voor België en Luxemburg, in een gesprek met L’Avenir.

Eleven laat zijn kijkcijfers meten door het CIM (Centrum voor Informatie over de Media). Voorheen waren die cijfers nooit bekend, maar Collard praat er nu wel openlijk over. “Ons record is 420.000 kijkers voor Anderlecht-Antwerp. Naar de Clasico (Anderlecht-Standard, nvdr) keken 386.000 mensen. De voorbije weken trokken we elk weekend in totaal zo’n 700.000 tot 750.000 kijkers. Met Club Brugge-Anderlecht hebben we geschiedenis geschreven: dat was de eerste keer dat een betaalzender in de top 20 stond van kijkcijfers in Vlaanderen.”

De aankoop van de uitzendrechten van de Jupiler Pro League heeft de positie van Eleven in ons land danig versterkt. “We waren eerder al het grootste sportkanaal in België. Maar nu hebben we waarschijnlijk ook zij die niet geïnteresseerd zijn in het internationale voetbal. We schatten dat we nu aan meer dan 850.000 abonnees zitten voor al onze kanalen samen, dat wil zeggen dat er in meer dan één huiskamer op vijf in België betaald wordt voor onze kanalen (hier zitten wel de al bestaande klanten van Telenet en Proximus in vervat, nvdr). En daar zijn onze digitale abonnees dan nog niet bij. Daar zitten we aan tienduizenden abonnees, en dat blijft maar groeien. Afgelopen weekend zijn er nog honderden bijgekomen.”

Eleven verwierf de uitzendrechten van het Belgische profvoetbal (1A, 1B en de SuperLeague) afgelopen zomer, nadat het eerder ook al de rechten verworven had om onder meer Duits, Spaans en Italiaans voetbal, de NBA en de NFL in ons land uit te zenden. De Belgische clubs krijgen in ruil vijf jaar lang 103 miljoen euro van de mediagroep.