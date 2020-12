Brussel zit aan maximumcapaciteit op eerste winkelweekend: “We gaan toegangen tot de Nieuwstraat moeten afsluiten”

Brussel - Het is het eerste weekend dat de winkels open mogen en Brussel is het meteen al erg druk. Het Muntplein werd intussen al afgesloten en de druktebarometer kleurt rood. “De capaciteit die toelaat in alle veiligheid te shoppen is bereik”, zegt de woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Olivier Slosse op Radio 1.

Afgelopen dinsdag mochten de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openen. Van de gevreesde drukte was er deze week geen sprake, maar vandaag kleurt de druktebarometer toch rood. Sinds 11 uur is het heel erg druk in de Nieuwstraat waardoor de toegang tot het Muntplein moest worden afgesloten. “De capaciteit die het toelaat om dat in alle veiligheid te laten verlopen, is bereikt’, zei Olivier Slosse op Radio 1 vanmiddag. “We zullen doorheen de dag enkele toegangen tot de Nieuwstraat moeten sluiten.”

Wie toch van plan is om nog te gaan shoppen kan dus best de druktebarometer in de gaten houden via deze link.