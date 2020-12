Twee tieners zwaargewond bij ongeval met vluchtmisdrijf, politie zoekt getuigen

Hoboken - Bij een ongeval met vluchtmisdrijf in Hoboken zijn donderdag twee broers van 10 en 15 jaar oud zwaargewond geraakt. De politie roept de betrokken bestuurder op om zich te melden en zoekt ook nog getuigen van het ongeval.

Het ongeval gebeurde op donderdag 3 december rond 16.45 uur, op het kruispunt van de Oudestraat met de Notelaarstraat in Hoboken. De twee broers van 10 en 15 jaar oud waren onderweg van school naar huis en staken op het kruispunt via het zebrapad de straat over. Daar werden ze aangereden door een wagen.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk. “Er zijn geen directe getuigen van het ongeval”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De politie is dan ook op zoek naar de bestuurder die betrokken was bij de aanrijding en doet een oproep naar getuigen.

“Heel wat bereidwillige getuigen boden zich op de plaats van het ongeval bij de politie aan, maar er is geen informatie beschikbaar die de politie naar de betrokkene leidt”, klinkt het. Uit een eerste verklaring van een van de slachtoffers kan afgeleid worden dat de betrokkene met een eerder kleine witte of grijze wagen reed. Beelden van camera’s in de buurt kunnen niet verder helpen.

Twee ziekenwagens en een medisch team kwamen ter plaatse om de eerste hulp toe te dienen. “De slachtoffers liepen ernstige verwondingen op en zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar”, aldus Bruyns nog.

Gure weer

Verschillende omstaanders bekommerden zich na het ongeval om de slachtoffers. “De politie, de slachtoffers en hun moeder willen dan ook iedereen bedanken. Zo diende een arts de eerste zorgen toe en waren er anderen die de slachtoffers toedekten tot de aankomst van de hulpdiensten”, zegt Bruyns.

“Heel wat getuigen, onder wie ook minderjarigen, doorstonden het gure weer in de hoop de politie in de richting van de betrokken bestuurder te helpen. Een van de omstaanders heeft de slachtoffers vergezeld tot in het ziekenhuis, in afwachting van de aankomst van hun moeder.”

Wie tips heeft over het ongeval of de bestuurder, kan daarmee discreet terecht bij de Blauwe Lijn van de Antwerpse politie op het gratis nummer 0800 123 12. Mailen kan ook, naar Blauwe.Lijn@politie.antwerpen.be.