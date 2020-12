Jeholet wil op 18 december Overlegcomité: “We horen ook het leed van de burgers”

De minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), heeft de premier gevraagd om op 18 december opnieuw het Overlegcomité samen te roepen. Hij wil dat de maatregelen rond de sociale bubbel en de sluiting van de kapsalons opnieuw worden geëvalueerd. Dat heeft hij zaterdag gezegd.

“Het gaat er niet om alles weer op tafel te leggen, maar om deze twee thema’s aan te pakken, want we horen ook het leed van de burgers”, zegt hij. Hij rechtvaardigt zijn vraag door te wijzen op de evolutie van de epidemie. De laatste maatregelen, die op 1 december in het Staatsblad werden gepubliceerd, zijn van kracht tot 15 januari.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) sloot vorige zondag een lastminuteversoepeling voor de feestdagen uit. Zaterdag gingen de kappers de straat op om de heropening van hun salons te eisen.