Machetes, matrakken, boksbeugels, kruisboog, vlindermessen,... : wapenarsenaal en drugs aangetroffen bij dealer thuis

Antwerpen - Bij een huiszoeking in de Stuivenbergwijk heeft de Antwerpse politie vrijdag een arsenaal aan wapens aangetroffen. Twee mannen werden opgepakt, een van hen had een dolk vast toen de politie de woning betrad.

“Een adres in de Stuivenbergwijk kwam in beeld naar aanleiding van een lopend dossier rond drugsoverlast. Er waren aanwijzingen dat de bewoner van het pand zou handelen in verdovende middelen”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Omdat er ook vermoedens waren dat de verdachte verschillende wapens in huis had, leverde het snelleresponsteam (SRT) bijstand.

Toen de politie bij de huiszoeking vrijdag de woning binnen ging, had een van de aanwezigen een dolk vast. “Het SRT sommeerde de man om zijn wapen te laten vallen en die gaf er onmiddellijk gehoor aan. Twee mannen die aanwezig waren, werden gearresteerd”, aldus Bruyns.

Wapens in de living

In de woning trof de politie een heus wapenarsenaal aan. “We namen een springmes met slot, drie vlindermessen, vijf boksbeugels, drie matrakken, een nunchaku, een kruisboog, een alarmrevolver, vijf dolken, 61 sportmessen, elf machetes, twintig vouwmessen met slot, vijf niet-blokkerende vouwmessen en zes hakbijlen in beslag”, somt Bruyns op. De wapens lagen gewoon in de living.

De vermoedelijke drugsdealer had ook heel wat drugs in huis. Zo werd 4,4 kg speed, meer dan 300 xtc-pillen, 29 LSD-pillen, 14,5 gram MDMA, meer dan 800 ml GHB en bijna 25 gram marihuana in beslag genomen.

“De 48-jarige hoofdverdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste dat de man aangehouden bleef, klinkt het. De andere aanwezig, een man van 52 jaar oud, was vrij onder voorwaarden. “Door zijn aanwezigheid op die locatie in die omstandigheden schond hij zijn voorwaarden. Na overleg met het parket van Brussel bracht de politie hem voorlopig over naar de gevangenis aan de Begijnenstraat”, aldus Bruyns nog.

Foto: Politie Antwerpen