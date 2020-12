Franstalige liberalen van MR blijven aandringen op versoepelingen voor kerst

De Franstalige liberalen van MR blijven luidop ijveren voor versoepelingen voor de kerstperiode. Zaterdag herhaalde nu ook Pierre-Yves Jeholet, minister-president van de Franse Gemeenschap, dat erover nagedacht moet worden. Hij wil dat er op 18 december een nieuw Overlegcomité komt.

Er moet op vrijdag 18 december een nieuw Overlegcomité komen dat zich buigt over versoepelde maatregelen voor de kerstperiode en de heropening van de kappers. Dat is althans wat Pierre-Yves Jeholet, minister-president van de Franse Gemeenschap, heeft gevraagd aan premier Alexander De Croo (Open VLD). “Je moet niet opnieuw alles in vraag stellen”, verklaarde Jeholet tegenover Belga. “Maar om deze twee thema’s aan te pakken, want we horen ook het leed van de burgers.” Hij wijst op de positieve evolutie in de coronacijfers, die volgens hem zulke versoepelingen mogelijk moeten maken. Opvallend, want Jeholet zit als minister-president zelf aan tafel bij zo’n Overlegcomité.

Steun van burgemeesters

De MR-politicus staat trouwens niet alleen met dat standpunt. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ontpopt zich al weken tot een groot pleitbezorgers van versoepelingen en in Wallonië en Brussel volgen verschillende burgemeesters van grote steden zijn voorbeeld. Dat blijkt althans uit een rondvraag van de krant La Dernière Heure. De huidige maatregelen, die op 1 december in het Staatsblad werden gepubliceerd, zijn van kracht tot 15 januari, maar verschillende burgemeesters hopen op wat meer speelruimte met de feestdagen.

Nochtans heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vorige week al verklaard dat er van versoepelingen geen sprake kan zijn. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zei in onze weekendkrant dat er voor januari geen veranderingen meer verwacht moeten worden. “We moeten nu stoppen met politieke spelletjes om de achterban te paaien”, klonk het duidelijk aan het adres van de MR.

Ook N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei in De Afspraak op Vrijdag dat versoepelingen een slecht idee zouden zijn. “Kerstmis betekent dat mensen zich gaan verplaatsen en dat je generaties en bubbels gaat mixen. Dat is drie keer fout. Het lijkt mij een no-brainer dat je niet voor versoepelingen gaat pleiten met Kerstmis.”